السوداني: صندوق النقد الدولي شريك أساسي للعراق في إصلاح الاقتصاد

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صرح رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني اليوم الإثنين، بأن صندوق النقد الدولي يعد شريكا أساسيا لجهود بلاده في إصلاح الإقتصاد وتعزيز استقراره.

وثمن السوداني خلال استقباله رئيس بعثة صندوق النقد الدولي في العراق جان جيوم بولان والممثل المقيم للصندوق في العراق محمد جابر، "جهود صندوق النقد الدولي في دعم العراق ومؤسساته المالية والنقدية، بما يعيد دورها الحيوي على الصعيدين المحلي والدولي"، بحسب بيان للحكومة العراقية.

وقال ن الإنجازات التي حققتها الحكومة في المجالات المالية والمصرفية والاقتصادية تمثل خطوات إيجابية نحو تحقيق الإستقرار والتنمية المستدامة في البلاد.

وأكد أهمية "استمرار دعم الشركاء الدوليين للحكومة في تكثيف الجهود للتخفيف من تأثير التحديات التي تواجهها المنطقة، بما يسهل تنفيذ الخطوات الساعية إلى تنويع الإقتصاد واستدامته من خلال ما وفرته من بيئة استثمارية استقطبت مشاريع تنموية كبرى".

من جانبه، أشاد بولان بالتقدم الكبير الذي حققته الحكومة العراقية في مجال الإصلاح الاقتصادي من خلال تطوير النظام الضريبي والجمركي واستعداد صندوق النقد الدولي لزيادة التنسيق والعمل المشترك، وتقديم المشورة اللازمة في مجالات تعزيز الإيرادات غير النفطية في العراق.