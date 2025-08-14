البنتاجون: الخارجية الأمريكية وافقت على صفقة لبيع أسلحة بقيمة 346 مليون دولار لنيجيريا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، أمس الأربعاء (بالتوقيت المحلي)، أن وزارة الخارجية الأمريكية وافقت على صفقة محتملة لبيع أسلحة بقيمة 346 مليون دولار لنيجيريا؛ للمساعدة في تحسين الأمن داخل الدولة الواقعة في منطقة جنوب الصحراء الكبرى.

وذكرت وكالة التعاون الأمني الدفاعي، في بيان لها، أنه تم إخطار الكونجرس الذي سيتعين موافقته على الصفقة.

ويشار إلى أن الوكالة هي قسم تابع لوزارة الدفاع الأمريكية، يقدم مساعدة فنية ويشرف على نقل المعدات الدفاعية.

وتشمل الأسلحة التي طلبتها نيجيريا ذخائر وقنابل وصواريخ.

جدير بالذكر أن شمال شرق نيجيريا شهد تجدد الهجمات التي تشنها جماعة "بوكو حرام" الجهادية النيجيرية المتشددة، التي حملت السلاح في عام 2009 لمحاربة التعليم الغربي وفرض تفسيرها المتشدد للشريعة الإسلامية.