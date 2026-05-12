راسموسن يقترح إنشاء تحالف جديد للدول الديمقراطية يقف في وجه واشنطن

دعا الأمين العام السابق لحلف شمال الأطلسي (الناتو) أندرس فوج راسموسن إلى إنشاء تحالف جديد للدول الديمقراطية يكون قادرا على الوقوف في وجه الولايات المتحدة إذا اقتضت الضرورة، معتبرا أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يبدو وكأنه يسحب بلاده من دورها التقليدي في قيادة العالم.

وقال راسموسن، قبيل انعقاد قمة كوبنهاجن للديمقراطية اليوم الثلاثاء، إنه منذ طفولته كان ينظر إلى الولايات المتحدة باعتبارها "القائد الطبيعي للعالم الحر"، مضيفا: "لكن يبدو أن الرئيس ترامب تخلى عن هذا الدور، ولذلك نحن بحاجة إلى قائد جديد للعالم الحر".

واقترح راسموسن / 73 عاما / إنشاء تحالف يضم الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة واليابان وكندا وأستراليا ونيوزيلندا وكوريا الجنوبية، تحت اسم "دي 7"، في إشارة إلى الحرف الأول من كلمة "ديمقراطية".

وأضاف: "إذا عملنا معا ووحدنا جهودنا وتصرفنا بشكل جماعي، فإننا نمثل قوة هائلة".

وكان راسموسن قد شغل منصب الأمين العام للناتو في الفترة بين عامي 2009 و2014، كما تولى رئاسة وزراء الدنمارك بين 2001 و2009.

واقترح أيضا إنشاء "مادة خامسة اقتصادية" مستوحاة من بند الدفاع المشترك في حلف الناتو، بحيث يعتبر أي هجوم اقتصادي على دولة عضو هجوما على جميع الأعضاء، في خطوة تهدف إلى مواجهة الضغوط الاقتصادية من دول مثل الصين، وربما الولايات المتحدة أيضا.

كما دعا إلى تعزيز التعاون في معايير التكنولوجيا، وتقليل الاعتماد على المواد الخام الحيوية، وزيادة الاستثمارات في دول الجنوب العالمي كبديل للتمويل الصيني.

ووصف راسموسن التهديدات بين الحلفاء بأنها "غير مقبولة"، في إشارة إلى الخلاف بين واشنطن وكوبنهاجن بشأن جرينلاند الخاضعة للإدارة الدنماركية، معتبرا أن أكثر ما يثير قلقه هو "عدم القدرة على التنبؤ" بسياسات إدارة ترامب.