موسيفيني يستعد لولاية جديدة وسط جدل حول خلافة محتملة لابنه في أوغندا

من المقرر أن يؤدي الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني، الذي أمضى أربعة عقود في سدة الحكم، اليمين الدستورية اليوم الثلاثاء لتمديد بقائه في السلطة لفترة رئاسية جديدة مدتها خمس سنوات، قد تكون الأخيرة له، ولكنها قد لا تكون الأخيرة لعائلة موسيفيني.

ويشرف نجل الرئيس، والمرشح الأبرز لخلافته، قائد الجيش الجنرال موهوزي كاينيروجابا، على بروفات استمرت أياما للعرض العسكري الذي سيقام خلال حفل التنصيب الثامن لموسيفيني، 81 عاما، وسط تحليق صاخب لمقاتلات سوخوي روسية الصنع فوق ساحة الاحتفالات الرسمية في العاصمة كمبالا.

ويبدو أن العديد من الأوغنديين باتوا يقبلون بأن رئاسة موسيفيني، التي لم يعرف الملايين سواها طوال حياتهم، تقترب من نهايتها، بينما يبقى الغموض قائما حول طبيعة مرحلة الانتقال ومدى سلاستها بعد خروجه من السلطة.



طريقان محتملان للسلطة

يبدو أن كاينيروجابا مرشح بارز لتولي الحكم، إذ أعلن صراحة رغبته في خلافة والده، وقال مؤخرا إن "المهمة لا يمكن إيقافها".

ومع ذلك، فإن طريقه إلى السلطة يظل معقدا، وقد يسلك أحد مسارين: إما استيلاء غير دموي لكنه غير دستوري على السلطة، أو تعديل دستوري يتيح للبرلمان الذي يهيمن عليه الحزب الحاكم اختيار خليفة موسيفيني.

أما الفوز في انتخابات عامة فيُنظر إليه على أنه عقبة صعبة أمام كاينيروجابا، خاصة في ظل منافسة من زعيم المعارضة بوبِي واين، الفنان الشهير الذي خاض الانتخابات الرئاسية مرتين ورفض نتائج انتخابات يناير التي منحت موسيفيني ولاية جديدة.