أوغندا تؤكد اكتشاف حالة إيبولا عابرة للحدود

أعلنت أوغندا، الثلاثاء، اكتشاف أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس إيبولا خلال فترة تفشي الوباء حاليًا في دولة الكونغو المجاورة لها.



وأوردت منظمة الصحة العالمية عبر صفحتها على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي، أنه تم اكتشاف طفلا مصابا بالمرض يبلغ من العمر 5 سنوات كان قد سافر مع والديه من الكونغو إلى أوغندا يوم الأحد.



وأكد مركز علاج الفيروسات في أوغندا أن مسؤولي الصحة أعلنوا الحالة كحالة مشتبه بها، وتم نقل الطفل في وقت لاحق إلى وحدة علاج الإيبولا في مدينة بويرا.



وذكرت منظمة الصحة العالمية أنه تم عزل الطفل، وأرسلت السلطات الاوغندية فرق للاستجابة السريعة إلى المنطقة.



وتقول منظمة الصحة العالمية أن منطقة شرق الكونغو تتعرض حاليا لثاني أسوأ موجة تفشي لفيروس إيبولا في تاريخها، حيث لقي أكثر من ألف شخص حتفهم جراء الإصابة بالمرض.