عبدالغني: زي النهاردة هدفي في هولندا «الهدف الوحيد اللي جاب نقطة لمصر»

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احتفل مجدي عبد الغني نجم المنتخب السابق، بذكرى مرور 30 سنة على هدفه في مرمى منتخب هولندا بكأس العالم 1990.

ويوافق اليوم الجمعة ذكرى مرور 30 سنة على مباراة دور المجموعات في مونديال إيطاليا 1990، بين الفراعنة وهولندا والتي انتهت بتعادل الفريقين بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، استطاع مجدي عبدالغني التوقيع على هدف المنتخب من ركلة جزاء.

وكتب مجدي عبد الغني عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر":" زي النهاردة من ثلاثين سنة هدفي في منتخب هولندا وده الهدف الوحيد الي جاب نقطة لمصر".

يذكر أن المنتخب شارك في كأس العالم 2018، لأول مرة منذ كأس 1990، ولم ينجح في تحقيق أي نقطة بالثلاث مواجهات التي لعبها بمونديال روسيا.