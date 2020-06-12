اختبار لقاحان للسل وشلل الأطفال لاحتواء أعراض كورونا

يجري علماء أمريكيون اختبارات لقاحان للسل وشلل الأطفال، لمعرفة ما إذا كان من الممكن استخدامهما لاحتواء أعراض الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، الذي يجتاح العالم.

وقال جيفري سيريللو، أستاذ الأمراض الميكروبية والمناعة في مركز تكساس للعلوم الصحية، في تصريحات لصحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية: "هذان هما اللقاحان الوحيدان الذي يمكن إعطاؤهما، للحماية من كوفيد-19 حتى الآن".

وأشار سيريلو إلى أن لقاح السل معتمد بالفعل من قبل إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA)، لذلك إذا ثبتت فاعليته فسيكون من السهل توزيعه.

ويقول العلماء إنهم لا يعتقدون أن هذه اللقاحات ستحول دون الإصابة بكوفيد-19، لكنها من الممكن أن تساعدهم في الشعور بأعراض أقل حدة عند الإصابه به، وفقا لموقع "ذاهيل" الأمريكي.

وأشار الباحثون إلى أن الدول التي يتم تطعيم أغلب شكانها من مرض السل مثل باكستان لديها معدلات وفاة بكوفيد-19 قليلة جدا.

وأوضحت أذرا رازا، أستاذة الطب ومديرة مركز متلازمة خلل التنسج النقوي في جامعة كولومبيا أن "هذا لا يعني أنهم لا يصابون بالفيروس"، مضيفة أن: "معدل الإصابات المؤكدة بالفيروس مرتفع، لكن الإصابه لا تؤدي إلى الوفاة".

وتأتي هذه الأبحاث في الوقت الذي تتسابق فيه عشرات شركات التكنولوجيا الحيوية في جميع أنحاء العالم للوصول إلى لقاح لفيروس كورونا، الذي قال مسؤولو الصحة الأمريكيون في وقت سابق، إنه لن يكون متاحًا حتى أواخر هذا العام على أقرب تقدير.