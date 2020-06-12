بريطانيا تعلن عن خطة لخفض انبعاثات صناعة الطيران

قال وزير النقل البريطاني جرانت شابس اليوم الجمعة إن المملكة المتحدة تهدف إلى خفض انبعاثات الغاز المسببة للاحتباس الحراري بصناعة الطيران لجعل الرحلات العابرة للأطلنطي خالية من الكربون قدر الإمكان خلال جيل واحد .



ونقلت اليوم الجمعة وكالة بلومبرج للأنباء عن شابس قوله إنه شكل مجموعة لجمع قادة من صناعة الطيران وجمعيات البيئة والحكومة لتشكيل مجلس "جت زيرو"، حيث يسعى لإعادة بناء الصناعة، في أعقاب جائحة كوفيد-19.



وقال في الموجز الصحفي اليومى للحكومة عن فيروس كورونا إن الصناعة عازمة لأن "تستأنف نشاطها بشكل أكثر حفاظا على البيئة".



وقال شابس إن "هذا المجلس سيكون مسؤولا عن تحقيق صفر صافي لانبعاثات الرحلات في المستقبل قدر الإمكان". وقال إن "هدفنا، خلال جيل، سيكون تشغيل رحلات عبر الأطلنطي بدون إلحاق ضرر بالبيئة".