إيران تسجل 2369 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة الإيرانية سيما سادات لاري، عن تسجيل 2369 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19»، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 182 ألف و545 حالة.

ونقلًا عن وكالة الأنباء الإيرانية «فارس»، قالت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي في بيانها اليومي، صباح اليوم الجمعة، إن 687 حالة من بين المصابين الجدد أُدخلوا إلى المستشفيات، في حين تم رصد 1675 حالة بعد اختلاطهم بالمصابين.

وأشارت إلى تعافي 144 ألف و649 حالة حتى الآن، لافتة إلى أن هناك 2739 حالة من المصابين بفيروس كورونا في حالة حرجة ويخضعون للعلاج داخل غرف الرعاية المركزة.