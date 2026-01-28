 مينيسوتا تدعو قيصر الحدود لإجراء تحقيقات محايدة بحوادث إطلاق النار - بوابة الشروق
الأربعاء 28 يناير 2026 1:23 م القاهرة
مينيسوتا تدعو قيصر الحدود لإجراء تحقيقات محايدة بحوادث إطلاق النار

واشنطن - الأناضول
نشر في: الأربعاء 28 يناير 2026 - 12:27 م | آخر تحديث: الأربعاء 28 يناير 2026 - 12:27 م

• حاكم الولاية تيم والز وعمدة مدينة مينيابوليس جاكوب فري عقدا اجتماعا مع المسؤول عن أمن الحدود توم هومان

دعا حاكم ولاية مينيسوتا تيم والز وعمدة مدينة مينيابوليس جاكوب فري، المسؤول عن أمن الحدود توم هومان إلى إجراء تحقيقات محايدة في حوادث إطلاق النار التي تورط فيها ضباط فيدراليون.

ونقلت قناة "فوكس 9" الأمريكية بيانا لولاية مينيسوتا، الثلاثاء، بعد الاجتماع الذي عقده والز وفري مع هومان الذي يلقبه الرئيس دونالد ترامب بـ"قيصر الحدود".

وذكر أن والز أكد لهومان الحاجة إلى إجراء تحقيقات محايدة بشأن حوادث إطلاق النار التي تورط فيها ضباط فيدراليون، وضرورة تقليص عدد عناصر وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك.

وأشار البيان إلى أن والز وهومان اتفقا على أهمية استمرار الحوار، مؤكدين مواصلة العمل لتحقيق هذا الهدف.

من جانبه، أفاد عمدة مينيابوليس، في تدوينة على حسابه بمنصة إكس "الأمريكية"، الثلاثاء، بأن لقاءه مع هومان كان "مثمرا".

وقال فري إنه طالب خلال اجتماعه مع هومان بإنهاء عمليات وكالة إنفاذ قوانين الهجرة في ولاية مينيسوتا بـ"أقرب وقت".

ورأى أن "الأمن العام يعمل بأفضل صورة عندما يستند إلى ثقة المجتمع، لا إلى تكتيكات تثير الخوف أو الانقسام".

ومنذ 7 يناير الجاري، تشهد مدن أمريكية عدة احتجاجات واسعة ضد العنف المميت الذي تستخدمه إدارة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك في حملتها ضد المهاجرين التي قتل فيها مواطنان بمدينة مينيابوليس التابعة لولاية مينيسوتا.

