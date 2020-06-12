إصابة زوجة رئيس أوكرانيا بكورونا

قالت أولينا، زوجة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الجمعة، إن الفحوص أثبتت إصابتها بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، لكن نتائج فحوص زوجها وطفليهما جاءت سلبية.

وكتبت أولينا، على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك": "تلقيت اليوم نتائج إيجابية لفحوص فيروس كورونا. أخبار غير متوقعة. ولا سيما بالنظر إلى أنني وعائلتي نتبع جميع القواعد... الأقنعة والقفازات وأقل قدر من التواصل الاجتماعي".

وأضافت أنها تشعر بأنها على ما يرام ولم تدخل المستشفى لكنها تعزل نفسها عن زوجها وطفليهما، وفقاً لوكالة "رويترز".

يذكر أن أوكرانيا سجلت 29753 إصابة بفيروس كورونا بينها 870 حالة وفاة.