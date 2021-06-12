اضطر رجل أمريكي، أن يرتدي فستان زفاف حبيبته السابقة ليتمكن من عرضه بشكل جيد وبيعه على الإنترنت، ولكن تعليقات السيدات على الفستان كانت ساخرة.

وبحسب شبكة "تايمز ناو" التي تصدر باللغة الإنجليزية في الهند، فإن الرجل لم يعد قاردًا على رؤية فستان المرأة التي كان سيتزوجها في منزله بعد انفصالهم؛ ولذلك فكر في بيعه على الإنترنت للتخلص منه والاستفادة من ثمنه.

وقال مورجان ماكليود صاحب الفستان، إنه تلقى مكالمة من امرأة ترغب في رؤية صورة الفستان بشكل أكثر وضوحًا لرغبتها في شراء فستان زفاف، وبالفعل قام بإرسال عدة صور لها.

وأضاف أن المرأة بعد رؤية الصور، طلبت منه رؤية الفستان وأحد يرتديه لتتأكد من أنه جيد بشكل عملي، ففسر لها أنه لا يوجد سيدة معه في المنزل حتى ترتدي الفستان، فطلبت منه أن يرتديه هو، ولكنه رفض في البداية وأكد لها أنه يمتلك عضلات ولن يظهر الفستان بالشكل اللائق عليه، ولكنها أصرت، فاضطر لارتداء الفستان.

وأكد أنه لم يستطع إغلاق "سوستة" الفستان بسبب اختلاف المقاسات، كما فشل في ارتدائه بشكل جيد، ولكنه في النهاية التقط عدة صور من الأمام والخلف ليبرز كل معالم الفستان، وقام بإرسالها إلى المرأة، ولكنها في النهاية رفضت شرائه.

وأشار "ماكليود"، إلى أنه نشر صور الفستان والمحادثة التي حدثت بينه وبين المرأة عبر حسابه الشخصي، كنوع من المزاح بعد فشله في بيعه بالرغم من موافقته على ارتدائه، وتلقى العديد من التعليقات الساخرة، منها تعليق من متجر فساتين زفاف قال فيه "إذا قررت متابعة مهنة عرض فساتين الزفاف، فأخبرنا بذلك".