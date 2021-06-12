بنك القاهرة و«أفريكسم بنك» يوقعان قرضا بقيمة 200 مليون دولار لدعم خطط البنك التوسعية فى أفريقيا

وقع بنك القاهرة اتفاقية تعاون مع البنك الأفريقى للتصدير والاستيراد «أفريكسم بنك» للحصول على قرض بقيمة 200 مليون دولار أمريكى، وتصل مدة القرض إلى 5 سنوات، ومن المقرر أن يتم تخصيصه لدعم خطط بنك القاهرة التوسعية بالسوق الأفريقية.

ويستهدف القرض تمويل استثمارات البنك بالفروع والشركات التابعة الجديدة وتعزيز الأنشطة التجارية المصرية بالقارة الأفريقية.

من جانبه اعرب طارق فايد رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لبنك القاهرة عن اعتزازه بالشراكة مع «أفريكسم بنك»، مؤكدا أن بنك القاهرة يعمل وفقا لخطة طموح للتوسع فى الأسواق الأفريقية، ويدعم ذلك التوجه اهتمام الدولة بأفريقيا والتى تعتبر منصة وبوابة للسلع والخدمات المصرية.

وتابع فايد أن الاتفاقية تأتى فى إطار رؤى وسياسات البنك التوسعية والتى تستهدف بصورة أساسية تعزيز التعاون مع المؤسسات والجهات المختلفة فى عدد من البلدان الأفريقية، لمساعدة المصنعين المصريين، وقطاع المقاولات والشركات العاملة فى مجال البنية التحتية على اقتناص فرص النمو، وتشجيع المصدرين المصريين على زيادة صادراتهم لدول القارة الأفريقية، خاصة وأن بنك القاهرة يستحوذ على كامل أسهم بنك القاهرة الدولى فى أوغندا «كايرو بنك أوغندا».

وأوضح أيمن خطاب رئيس قطاع المؤسسات المالية ببنك القاهرة على أهمية دور البنوك متعددة الجنسيات فى توفير التمويل اللازم للسوق المحلية، مشيرا إلى أهمية القرض لتوسيع المصادر التمويلية بالعملة الأجنبية من جهات تمويلية مختلفة استنادا على التطور الكبير الذى شهده البنك على جميع الأصعدة خاصة وأن بنك القاهرة يتمتع بعلاقات جيدة مع العديد من المؤسسات المالية الدولية والتى تمكنه من تسهيل جميع عمليات التجارة الخارجية مما يعزز الثقة بالقطاع المصرفى المصرى.

من جانبه قال الدكتور بنديكت أوراما رئيس البنك الأفريقى للتصدير والاستيراد «افريكسم بنك» اننا «سعداء بتقديم هذا التسهيل التمويلى لبنك القاهرة والذى يعزز من أواصر التعاون التجارى فى أفريقيا لما يتمتع به البنك من خبرات واسعة فى مجال دعم أنشطة التجارة والاستثمار بين البلدان الأفريقية، كما سيساهم التمويل فى تعزيز خطط البنك الطموح انطلاقا من خبراته الواسعة وسجله الحافل بالإنجازات»، وتابع قائلا «نحن واثقون أن بنك القاهرة سيسهم فى تكوين علاقات استثماريه تجارية جديد.