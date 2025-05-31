أعلن النادي الأهلي مساء اليوم السبت رحيل التونسي علي معلول، الظهير الأيسر للفريق الأحمر.

وأوضح الموقع الرسمي للأهلي، أن النادي يثمن جهود علي معلول الكبيرة التي بذلها مع النادي طوال فترة تواجدع بين صفوف الفريق، وإخلاصه وعطاءه اللا محدود.

وأضاف الأهلي أن معلول كان حريصا مع زملائه على مصلحة الأهلي.

وأشار إلى أن الأهلي خص علي معلول بالشكر والتأكيد على أن ما قدمه طوال الستوات التي ارتدى فيها قميص الأهلي محل تقدير كبير من النادي وجماهيره، وأن اسمه سوف يظل بين اللاعبين المتميزين الذين ضربوا المثل في الالتزام وتحمل المسئولية، بل وساهم مع زملائه في تحقيق العديد من البطولات والانتصارات.

وتابع أن معلول يظل واحدًا من أبناء النادي وجزءًا من عائلة الأهلي، والنادي يتمنى كل التوفيق للاعبه في خطواته القادمة.

وأنهى النادي أن أبوابه ستظل مفتوحة أمام معلول ليكون أحد الكوادر الفنية أو الإدارية بمنظومة الأهلي مستقبلًا، وسيتم توجيه الدعوة للاعب لتكريمه بالشكل اللائق.