تمكن قطاع الأمن العام بإشراف اللواء علاء الدين سليم، بالاشتراك مع أمن الفيوم، من ضبط 4 قطع أسلحة نارية، وتنفيذ 111 حكمًا قضائيًا خلال حملة أمنية بالفيوم.

كما شن قطاع الأمن العام حملة أمنية مكبرة، بمُشاركة إدارة البحث الجنائي في مديرية أمن الفيوم، بقيادة اللواء صبري عزب مدير المباحث، مدعومة بمجموعات قتالية من قطاع الأمن المركزي، استهدفت دائرة مركزي شرطة (الشواشنة، يوسف الصديق )؛ لضبط العناصر الإجرامية من تجار المواد المخدرة وحائزي الأسلحة والذخائر بدون ترخيص والمحكوم عليهم الهاربين.

وأسفرت جهود الحملة عن ضبط "4 قطع أسلحة نارية بحوزة 4 متهمين، وقضيتي مخدرات بحوزة متهمين" قطعة سلاح أبيض بحوزة متهم، ومتهمين مطلوب ضبطهما وإحضارهما على ذمة قضايا"، وتنفيذ 88 حكمًا قضائيًا متنوعًا.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال كل واقعة، وأمر اللواء رمزي البسيوني مدير أمن الفيوم بإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.