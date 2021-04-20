مجموعة السبع تخطط لمبادرة بشأن البنية التحتية لمواجهة مبادرة طريق الحرير الجديد الصينية

تخطط القوى الاقتصادية لمجموعة السبع لمبادرة واسعة بشأن البنية التحتية في الدول الفقيرة، في محاولة لمواجهة مبادرة الحزام والطريق الصينية، التي تقدر بتريليونات الدولارات، التي يطلق عليها اسم "طريق الحرير الجديد".

وأعلن مسؤولون أمريكيون عن المبادرة، اليوم السبت، على هامش قمة مجموعة السبع التي تستمر ثلاثة أيام في قرية ساحلية إنجليزية.

وأضاف المسؤولون أن التقديرات تشير إلى فجوة بقيمة 40 تريليون دولار في أجزاء من العالم، التي تهدف تلك المبادرة على مساعدة الدول الأخرى على سدها.

ومن المتوقع أن يتم ضم المبادرة، التي يطلق عليها "إعادة البناء بشكل أفضل للعالم" في البيان الختامي للزعماء غدا الأحد.

وعلى الرغم من عدم تقديم التزامات مالية ملموسة، ذكر المسؤولون أن الولايات المتحدة وشركاء مجموعة السبع والقطاع الخاص وأصحاب مصالح آخرون "سيحشدون بشكل جماعي قريبا مئات المليارات لاستثمارات البنية التحتية في الدول ذات الدخل القليل والمتوسط".