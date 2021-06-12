الاتحاد الأوروبي يمنح إريكسن جائزة أفضل لاعب في مباراة الدنمارك وفنلندا

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منح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، كريستيان إريكسن، جائزة أفضل لاعب في مباراة الدنمارك وفنلندا والتي أقيمت مساء اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لمسابقة اليورو.

وسقط إريكسن بشكل مفاجئ مغشيا عليه خلال مباراة الدنمارك وفنلندا، وخرج من المباراة لتلقي العلاج وتعلقت المواجهة لأكثر من ساعة.

وعاد الاتحاد الأوروبي لاستئناف المواجهة بناء على طلب اللاعبين وبعد الاستقرار على الحالة الصحية لإريكسن.

تمكن المنتخب الفنلندي من تحقيق الفوز بهدف دون رد على الدنمارك، وعقب المباراة أهدى اليويفا جائزة أفضل لاعب في المباراة لإريكسن.