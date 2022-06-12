حزب المؤتمر: قدمنا رؤيتنا للحوار الوطني سياسيا واقتصاديا واجتماعيا

قال مجدي مرشد القائم بأعمال رئيس حزب المؤتمر، إن الحوار الوطني بمثابة نافذة للجمهورية الجديدة تبنى من خلال آراء كل القوى السياسية والمجتمعية المشاركة في الحوار.

وأضاف مرشد، في اتصال هاتفي لبرنامج «الحياة اليوم» مع الإعلامية لبنى عسل، على فضائية «الحياة» مساء السبت، أنه بمجرد دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي للحوار الوطني، استكملت الأحزاب والقوى السياسية العمل على ملفات كانت تعمل عليها من قبل.

وأكد أن حزب المؤتمر أرسل ملفاته التي طرح فيها رؤيته للأكاديمية الوطنية للتدريب للمشاركة بها في الحوار الوطني، موضحا أن الملف السياسي يحتل المرتبة الأولى في أولويات الحزب داخل الحوار، والصحة في المرتبة الثانية وتم وضع رؤية متكاملة لتطوير المنظومة الصحية، ويأتي بعد ذلك التعليم ثم الشباب والمرأة والعدالة الاجتماعية.

وعن الملف الاقتصادي، قال إن حزب المؤتمر يركز في هذا الملف على السياحة والنقل البحري والصناعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، معتبرا أن ما سبق مستقبل مصر في القضاء على البطالة.