 فيديو - فرحة عارمة للاعبي الأهلي بعد التتويج بدوري الأبطال - بوابة الشروق
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فيديو - فرحة عارمة للاعبي الأهلي بعد التتويج بدوري الأبطال

محمد عاطف
نشر في: الإثنين 12 يونيو 2023 - 12:27 ص | آخر تحديث: الإثنين 12 يونيو 2023 - 12:27 ص

شهد ملعب محمد الخامس في مدينة الدار البيضاء المغربية، فرحة عارمة من لاعبي النادي الأهلي وجماهيره، عقب نهاية مباراة الوداد البيضاوي في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وحسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله نتيجة مباراة إياب نهائي دوري الأبطال بين الأهلي والوداد المغربي، التي أقيمت على ملعب محمد الخامس مساء الأحد، ليفوز الفريق الأحمر باللقب مستفيدًا من فوزه ذهابا بهدفين لهدف.

ونشر الحساب الرسمي لنادي الأهلي على فيسبوك، مقطع فيديو يظهر فيه احتفالات اللاعبين بالتتويج باللقب الإفريقي، معلقا عليه: «الأهلي بطل أفريقيا من قلب كازابلانكا».

 


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