بايدن يخطط لتوفير نظام باتريوت آخر لأوكرانيا

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يخطط الرئيس الأمريكي جو بايدن لتوفير نظام دفاع جوي باتريوت آخر لأوكرانيا لصد الهجمات الجوية الروسية، حسبما ذكرت صحيفة نيويورك تايمز الثلاثاء ، نقلا عن مصادر حكومية أمريكية لم تسمها.

وذكرت الصحيفة أن بايدن اتخذ القرار بعد عدد من الاجتماعات رفيعة المستوى الأسبوع الماضي.

ولم يؤكد جون كيربي، مدير الاتصالات في مجلس الأمن القومي الأمريكي، التقرير عندما سئل عنه.

ووفقا لصحيفة نيويورك تايمز، فإن النظام المعني موجود في بولندا ويمكن نشره على خط المواجهة في أوكرانيا في غضون أيام.

وإذا تأكد ذلك، فسيكون هذا ثاني نظام باتريوت أمريكي الصنع تقدمه واشنطن إلى كييف.

وأعطى بايدن الضوء الأخضر للنظام الأول قبل حوالي 18 شهرا عندما سافر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى الولايات المتحدة لأول مرة بعد غزو روسيا واسع النطاق لأوكرانيا لمخاطبة الكونجرس الأمريكي.

كما تقوم الولايات المتحدة بتزويد أوكرانيا بصواريخ باتريوت.

ويعتبر باتريوت أحد أكثر أنظمة صواريخ الدفاع الجوي تقدما في الحرب الحديثة. ويمكن استخدامه لاستهداف الطائرات والصواريخ الباليستية وصواريخ كروز. ويمكن للقذائف الدفاعية أن تضرب أهدافا على مسافة حوالي 100 كيلومتر على ارتفاعات تصل إلى 30 كيلومترا.

كما زودت ألمانيا أوكرانيا بنظامين من هذا النظام وتعهدت بإرسال نظام آخر. وتفقد زيلينسكي، الذي كان في برلين يوم الثلاثاء لحضور مؤتمر لإعادة إعمار أوكرانيا، الجنود الأوكرانيين الذين يتم تدريبهم حاليا في ألمانيا لاستخدام باتريوت.