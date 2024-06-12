أورسولا فون دير لاين تحصل على دعم ممثلين بارزين بالبرلمان الأوروبي

حصلت أورسولا فون دير لاين على دعم بعض الممثلين البارزين بالبرلمان الأوروبي في كفاحها للفوز بولاية ثانية كرئيسة للمفوضية الأوروبية، وذلك وفقا لمعلومات حصلت عليها وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم الثلاثاء.



وفي محادثات مع رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا، منحها قادة المجموعات البرلمانية الحاليين تفويضا بأغلبية كبيرة للقيام بحملة لصالح إعادة تعيين فون دير لاين.



وترغب المجموعات البرلمانية في أن تدعم ميتسولا فون دير لاين في المحادثات المقبلة بين قادة الاتحاد الأوروبي المقرر إجراؤها يوم الاثنين المقبل بما يتماشى مع مبدأ "المرشح الأوفر حظا"، أو عملية "المرشح الرئيسي" .

ويشير هذا المبدأ إلى طرح عموم المجموعات الأوروبية للأحزاب السياسية مرشحيهم البارزين لمنصب رئيس المفوضية.