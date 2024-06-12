حزب الله يعلن التصدي لطائرة حربية إسرائيلية بصاروخ أرض-جو

أعلن حزب الله اللبناني، مساء اليوم الأربعاء، التصدي لطائرة حربية إسرائيلية ‏وأطلقوا باتجاهها صاروخ أرض-جو، وأجبروها على التراجع، كما استهدفوا ثكنة "حبوشيت" الإسرائيلية بالمسيّرات الانقضاضيّة رداً على اعتداء إسرائيل في بلدة "جويا" في جنوب لبنان.

وقال حزب الله، في بيان: "تصدت وحدة الدفاع الجوي ‏في المقاومة الإسلامية اليوم الأربعاء لطائرة حربية صهيونية معادية انتهكت الأجواء اللبنانية، ‏وأطلقت باتجاهها صاروخ أرض- جو، مما أجبرها على التراجع باتجاه فلسطين المحتلة ومغادرة الاجواء ‏اللبنانية على الفور".

وفي بيان ثان أعلن الحزب في إطار الرد على "الاعتداء ‌‏والاغتيال ‌‌‏الذي نفّذه العدو الصهيوني في بلدة جويّا وإصابة مدنيين، شنّت المقاومة الإسلامية هجومًا جويًا ‌‏بسرب من المسيّرات الإنقضاضيّة على ثكنة حبوشيت (مقر سرية تابعة للواء حرمون 810)، استهدفت أماكن ‌‏تموضع واستقرار ضبّاط الثكنة وجنودها وأصابت أهدافها بدقّة".

وكان "حزب الله" قد أعلن في بيانات منفصلة سابقة أن عناصره استهدفوا صباح اليوم الأربعاء موقعي "رويسة القرن"، و"الرمتا" الإسرائيليين بالأسلحة الصاروخية. واستهدفوا مستوطنة "سعسع" الإسرائيلية بالصواريخ الموجهة وقاعدتي "عين زيتيم" و"ميرون" الإسرائيليتين وقاعدة "عميعاد" بعشرات صواريخ الكاتيوشا، رداً على الاغتيال ‏الذي نفذته إسرائيل في بلدة "جويا" في جنوب لبنان.

وقبل ظهر اليوم استهدفت عناصر "حزب الله" موقعي "السماقة" "راميا" الإسرائيليين بالأسلحة الصاروخية والقذائف المدفعية، وموقع "الراهب" الإسرائيلي بالقذائف المدفعية، ورداً على الاغتيال ‏الذي نفذته إسرائيل في بلدة "جويا" في جنوب لبنان استهدفوا ثكنة زرعيت" الإسرائيلية بالقذائف المدفعية . واستهدفوا التجهيزات التجسسيّة في موقع " رويسات العلم" الإسرائيلي في تلال ‏كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة المناسبة، وجنوداً إسرائيليين في موقع" المالكية" الإسرائيلي بقذائف المدفعيّة.

وقصفت المدفعية الإسرائيلية عصر اليوم بلدة "حولا" في جنوب لبنان. وشنّ الطيران الحربي الإسرائيلي عصر اليوم غارتين استهدفتا شرق بلدة" طلوسة" في جنوب لبنان وأطراف بلدتي "مركبا" و"حولا" في جنوب لبنان. ونفّذ الطيران الحربي الإسرائيلي بعد ظهر اليوم غارة استهدفت أطراف بلدة "ياطر" في جنوب لبنان. وألقت طائرة "درون" إسرائيلية بعد ظهر اليوم قنابل قرب تواجد للمسعفين في ساحة بلدة "مركبا" في جنوب لبنان، ما أدى إلى إصابة أحدهم بيده بشكل طفيف، بحسب ما أعلن مراسل قناة "المنارة" المحلية التابعة لـ"حزب الله".

يذكر أن المناطق الحدودية في جنوب لبنان تشهد توتراً أمنياً، وتبادلاً لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي وعناصر تابعة للمقاومة الإسلامية في لبنان، منذ الثامن من أكتوبر الماضي بعد إعلان إسرائيل الحرب على غزة.