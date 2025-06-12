الشمال القطري يعلن تعاقده مع أكرم توفيق

أعلن نادي الشمال القطري التعاقد مع أكرم توفيق، نجم الأهلي السابق، في صفقة انتقال مجانية، في إطار تدعيم صفوفه، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وجاء في بيان رسمي من الشمال القطري: "يعلن نادي الشمال الرياضي التعاقد رسميًا مع النجم المصري أكرم توفيق، وذلك للانضمام لصفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادينا اعتباراً من الموسم المقبل".

ووقع أكرم توفيق على عقده الجديد مع نادي الشمال بحضور مشعل مقبل العلي رئيس جهاز الكرة بالنادي، وأحمد السادة نائب رئيس الجهاز، وذلك بعد اجتيازه الفحص الطبي قبل توقيع العقد.

ومن المقرر أن يعقد نادي الشمال مؤتمرًا صحفيًا في الرابعة مساء بعد غد السبت بفندق فيليرو لوسيل، وذلك لتقديم أكرم توفيق لوسائل الإعلام والجماهير، والاعلان عن كافة تفاصيل التعاقد.

وأضاف البيان: "تعد صفقة أكرم توفيق باكورة صفقات نادي الشمال استعدادا للموسم القادم، والذي ينتظر فيه فريقنا تحديات كبيرة، خاصة بعد الموسم المميز الذي قدمه الفريق خلال العام الحالي والعروض الجيدة التي نالت اعجاب الجميع".

وتابع: "من المنتظر أن يمثل أكرم توفيق اضافة حقيقية لفريق الشمال لما يملكه اللاعب من إمكانيات كبيرة جعلته واحدا من أبرز لاعبي الكرة المصرية في السنوات الأخيرة سواء مع النادي الأهلي المصري أو مع منتخب مصر، خاصة أنه يجيد اللعب في أكثر من مركز سواء في خط الوسط أو في مركز الظهير الأيمن".

وحقق أكرم توفيق العديد من البطولات مع النادي الاهلي مثل بطولة دوري أبطال أفريقيا أكثر من مرة وكذلك الدوري المصري، وكأس مصر، كما شارك في كأس العالم للأندية.