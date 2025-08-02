وزير الخارجية: وقف إطلاق النار في غزة متوقف على توفر الإرادة السياسية لدى إسرائيل

وصف الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، مؤتمر «حل الدولتين» لتسوية القضية الفلسطينية، الذي عُقد مؤخرًا في نيويورك بأنه كان «جيدا وناجحا» في ضوء «تحريكه المياه الراكدة» وإعادة تركيز الاهتمام الدولي على القضية الفلسطينية، وضرورة الاعتراف وتجسيد الدولة الفلسطينية على أرض الواقع.

وأشار خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «مساء جديد» مع الإعلامي يوسف الحسيني، عبر فضائية «المحور» مساء السبت، إلى أن المشاركة المصرية في المؤتمر كانت «نشطة وفعالة»، وتضمنت التنسيق مع الجانبين الفرنسي والسعودي.

ورد على مدى اقتراب موعد وقف إطلاق النار في غزة، قائلا: «نأمل في التوصل إلى وقف إطلاق النار بأسرع وقت ممكن، ولكن المشكلة تكمن في توفر الإرادة السياسية، خاصة لدى الجانب الإسرائيلي»، مضيفا: «إذا توفرت الإرادة السياسية بالتأكيد نستطيع التوصل لهذا الاتفاق في أسرع وقت».

وأكد أن مصر تتحرك في ثلاثة مسارات متوازية تتمثل في المسار السياسي الذي تبلور في القمة العربية الإسلامية، والمسار الأمني عبر الجهود المكثفة مع قطر والولايات المتحدة، والمسار الدولي لحشد الاعتراف بالدولة الفلسطينية.

وأضاف أن مصر ستتحرك بشكل فوري لعقد «مؤتمر القاهرة الدولي» للتعافي المبكر وإعادة الإعمار في قطاع غزة، وذلك بمجرد التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في غزة؛ بهدف إعطاء الأمل للشعب الفلسطيني وتثبيت صموده على أرضه عبر حشد الدعم الدولي لتنفيذ مشروعات عاجلة للتعافي المبكر، تليها مشروعات إعادة الإعمار.

وأوضح أن المؤتمر سيشمل شقا رفيع المستوى وآخر دون وزاري، بمشاركات فعالة من القطاع الخاص من مختلف دول العالم والمنظمات الدولية، مشيرا إلى أن أهم محاور المؤتمر ستكون مناقشة «الترتيبات الأمنية في قطاع غزة»، وقضية «الحوكمة ومن سيدير القطاع» بمرحلة ما بعد الحرب.

وشدد أن لدى مصر «إجابات واضحة» لهذه الموضوعات جرى عرضها بمؤتمر حل الدولتين وحظيت بمباركة وتوافق دولي.