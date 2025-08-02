وزير الري: مصر من أكثر الدول التي تهددها التغيرات المناخية

قال الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، إن مصر تعتبر إحدى أكثر الدول التي تهددها التغيرات المناخية.

وأضاف خلال مقابلة مع قناة برنامج «على مسئوليتي» الذي يُقدمه الإعلامي أحمد موسى، عبر شاشة «صدى البلد»، عُرضت مساء السبت، أن هذا التهديد يأتي من خلال ارتفاع منسوب سطح البحر وهو ما يُشكل تهديدًا لمناطق الدلتا بشكل مباشر.

وأوضح أن الدولة تتخذ إجراءات وتحركات لحماية المناطق المهددة بالتأثر من ارتفاع سطح الماء، مؤكدا أن أعمال الحماية تتم بشكل متطور.

ولفت إلى استخدام مواد صديقة للبيئة لحماية أطوال تمتد لـ70 كيلو مترًا في خمس محافظات تطل على البحر المتوسط، لافتًا إلى أن الدولة بذلت جهودًا وحققت إنجازًا لحماية قلعة قايتباي في هذا الصدد.

ونوه بأن هذه القلعة كانت مهددة بالانهيار لكنها حاليًّا في وضع جيد جدًا، مؤكدا أن الأعمال الإنشائية التي نُفِّذت هناك جاءت طبقًا للطراز المعماري القديم للمحافظة على الطابع الذي تتسم به القلعة.

وأكد أن وزارة الري تولي اهتمامًا كبيرًا بالتراث والطابع المعماري للمنشآت القديمة التي تتم صيانتها لإعادة إلى رونقها.

ونوه بأن التغيرات المناخية تؤثر أيضًا على إدارة المياه في مصر، مشيرًا إلى السيول التي كانت تحدث في الصعيد والبحر الأحمر وشمال وجنوب سيناء ومطروح.

وأفاد بأن هناك تحكمًا كاملًا في إدارة هذه السيول، موضحًا أنه كلما زادت التغيرات المناخية زادت الحاجة إلى المزيد من المنشآت