قال النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، إن اللجنة عقدت سلسلة اجتماعات ضمت الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والمدير الإقليمي لمنصة «تيك توك» في مصر وشمال إفريقيا.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «ستوديو إكسترا»، على قناة «إكسترا نيوز»، مساء السبت، أن الاجتماع عُقد لمناقشة بعض التجاوزات التي ترصدها الدولة على المنصة، خصوصًا ما يتعلق بالمحتوى غير الأخلاقي وغير المطابق للضوابط والمعايير المجتمعية.

وأوضح أن اللجنة شددت على الرفض الكامل لاستمرار هذا النوع من المحتوى، وتم توجيه اللوم لمسئولي تيك توك بشأن غياب الإجراءات الجادة تجاه هذه التجاوزات.

ولفت إلى أنه جرى التأكيد على أنه لا يجوز ترك هذه المواد المسيئة دون رقابة، خاصة مع تحقيقها أرباحًا على حساب قيم المجتمع.

وأشار رئيس لجنة الاتصالات إلى أن ممثلي تيك توك طلبوا مهلة لتحسين أداء المنصة في ما يخص المحتوى، مؤكداً أنه تم التلويح بتطبيق قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات إذا لم يتم معالجة هذا الخلل بشكل فوري.

ونوه بأن التنسيق مع الجهاز القومي مستمر، وأنه لا تهاون مع أي منصة لا تلتزم بحماية المجتمع من المحتويات الضارة والمخالفة.