الأونروا: فقدنا التواصل مع زملائنا بغزة بسبب انقطاع وسائل الاتصال

أعلنت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، الخميس، أنها فقدت التواصل مع زملائها بقطاع غزة بسبب انقطاع وسائل الاتصال الناجم عن استهداف إسرائيلي.

جاء ذلك في منشور للأونروا عبر منصة "إكس" عقب إعلان هيئة تنظيم قطاع الاتصالات الفلسطينية، انقطاع كافة خدمات الانترنت والاتصالات الثابتة بقطاع غزة بعد استهداف إسرائيل البنية التحتية.

وقالت الوكالة الأممية: "انقطع الاتصال مع زملائنا في الأونروا بغزة".

وتابعت: "هذا الصباح، ولأول مرة منذ شهور، لم نتلقَّ رسائل زملائنا الصباحية التي تقول: صباح الخير، ونحن بخير/على قيد الحياة".

واختتمت الأونروا بالقول: "ننتظر بفارغ الصبر سماع أخبار زملائنا".

وفي وقت سابق الخميس، قالت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات الفلسطينية إن "العزلة الرقمية في قطاع غزة تصاعدت نتيجة استهداف (إسرائيلي) ممنهج للبنية التحتية للاتصالات، رغم كافة المحاولات العديدة السابقة لإصلاح العديد من المسارات المقطوعة والبديلة منذ فترة طويلة".

من جهتها، حذرت حركة "حماس" الخميس، من تصاعد الخطر الذي يتهدد أبناء الشعب الفلسطيني باستهداف إسرائيل ما تبقى من البنية التحتية وقطاعات العمل المدني والإنساني بالقطاع، واصفة قطع خطوط الاتصالات بأنها "خطوة عدوانية جديدة في سياق حرب الإبادة الجماعية".

وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة، تشمل القتل والتجويع وتدمير المنازل والمؤسسات الخدمية والمساجد والكنائس والبنية التحتية والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة أكثر من 182 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم أطفال.