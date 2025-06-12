قائد أمريكي: اعتقال مدنيين مؤقتا فى احتجاجات لوس أنجلوس

قال القائد الأمريكي المسؤول، اليوم الأربعاء، إن قوات الحرس الوطني اعتقلت مؤقتا مدنيين خلال احتجاجات لوس أنجليس على خلفية مداهمات ضد المهاجرين غير النظاميين، لكنها سرعان ما سلمتهم إلى سلطات إنفاذ القانون.

وأوضح الميجور جنرال سكوت شيرمان أيضا إن نحو 500 من جنود الحرس الوطني تلقوا تدريبا حتى الآن لمرافقة عناصر إنفاذ القانون في المداهمات ضد المهاجرين غير النظاميين.

ونشر مسؤولو الهجرة بالفعل صورا لجنود الحرس الوطني وهم يوفرون الحماية لعناصر إنفاذ القانون.

ويُذكر أن الميجور جنرال سكوت شيرمان هو قائد القوة الخاصة 51، التي تشرف على أكثر من 4000 جندي من الحرس الوطني و700 من مشاة البحرية تم نشرهم في لوس أنجليس لتوفير الأمن خلال الاحتجاجات.