 هآرتس: نتنياهو يعتزم طرح خطة لضم مناطق في غزة لإرضاء سموتريتش والحفاظ على ائتلافه - بوابة الشروق
الثلاثاء 29 يوليه 2025 12:46 ص القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع النجاح لنظام الدوري المصري الجديد في ظل مشاركة 21 فريقًا؟

النتـائـج تصويت

هآرتس: نتنياهو يعتزم طرح خطة لضم مناطق في غزة لإرضاء سموتريتش والحفاظ على ائتلافه


نشر في: الإثنين 28 يوليه 2025 - 11:03 م | آخر تحديث: الإثنين 28 يوليه 2025 - 11:03 م

كشفت صحيفة هآرتس العبرية أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يعتزم عرض خطة على المجلس الوزاري المصغر (الكابينت) تقضي بضم تدريجي لمناطق من قطاع غزة، في خطوة تهدف إلى الحفاظ على تماسك حكومته، وتحديدًا لإرضاء وزير المالية بتسلئيل سموتريتش.

وبحسب الصحيفة، تتضمن الخطة إعلان إسرائيل عن مهلة قصيرة لحركة حماس للموافقة على وقف إطلاق النار، وفي حال رفضها، تبدأ إسرائيل بضم مناطق داخل القطاع، بدءًا بـ"الحزام الأمني"، ثم مناطق شمال القطاع المحاذية لمدينتي سديروت وعسقلان، وصولًا إلى ضم كامل محتمل للقطاع على مراحل.

وأشارت الصحيفة إلى أن نتنياهو طرح ملامح الخطة في محادثات داخلية مع عدد من الوزراء، مدعيًا أنها حظيت بموافقة سابقة من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

تأتي هذه الخطوة عقب قرار نتنياهو توسيع نطاق المساعدات الإنسانية التي تدخل إلى قطاع غزة، وهو قرار أثار انتقادات داخلية من أطراف يمينية في الحكومة.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك