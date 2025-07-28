هآرتس: نتنياهو يعتزم طرح خطة لضم مناطق في غزة لإرضاء سموتريتش والحفاظ على ائتلافه

كشفت صحيفة هآرتس العبرية أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يعتزم عرض خطة على المجلس الوزاري المصغر (الكابينت) تقضي بضم تدريجي لمناطق من قطاع غزة، في خطوة تهدف إلى الحفاظ على تماسك حكومته، وتحديدًا لإرضاء وزير المالية بتسلئيل سموتريتش.

وبحسب الصحيفة، تتضمن الخطة إعلان إسرائيل عن مهلة قصيرة لحركة حماس للموافقة على وقف إطلاق النار، وفي حال رفضها، تبدأ إسرائيل بضم مناطق داخل القطاع، بدءًا بـ"الحزام الأمني"، ثم مناطق شمال القطاع المحاذية لمدينتي سديروت وعسقلان، وصولًا إلى ضم كامل محتمل للقطاع على مراحل.

وأشارت الصحيفة إلى أن نتنياهو طرح ملامح الخطة في محادثات داخلية مع عدد من الوزراء، مدعيًا أنها حظيت بموافقة سابقة من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

تأتي هذه الخطوة عقب قرار نتنياهو توسيع نطاق المساعدات الإنسانية التي تدخل إلى قطاع غزة، وهو قرار أثار انتقادات داخلية من أطراف يمينية في الحكومة.