وزيرا خارجية قطر وفرنسا يؤكدان أهمية مؤتمر حل الدولتين في نيويورك: فرصة حقيقية للسلام

اجتمع رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، اليوم، مع وزير أوروبا والشئون الخارجية في الجمهورية الفرنسية جان نويل بارو، وذلك على هامش أعمال الحوار الاستراتيجي القطري - الفرنسي الثالث، الذي عقد في العاصمة الفرنسية باريس.

وجرى، خلال الاجتماع، استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، ومناقشة مستجدات الأوضاع في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وأكد الجانبان، خلال الاجتماع، أهمية المؤتمر الدولي رفيع المستوى المعني بالتسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين المقرر عقده في يونيو الجاري في نيويورك، وما يمثله من فرصة حقيقية للسلام يجب اغتنامها لرسم مسار نحو تطبيق حل الدولتين.

وتستضيف الأمم المتحدة في نيويورك ما بين 17 و20 يونيو المقبل، «مؤتمر حل الدولتين» برئاسة مشتركة بين السعودية وفرنسا.

والمنتظر أن تصدر بنهايته «وثيقة» تكون بمثابة خريطة طريق لقيام الدولة الفلسطينية تستند إلى أعمال ثماني مجموعات تم تشكيلها، ومهمتها تقديم مقترحات عملية في ثمانية أبواب كاملة تغطي كل جوانب النزاع الفلسطيني ــ الإسرائيلي.