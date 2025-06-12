ترامب: هناك احتمال لنشوب صراع كبير في الشرق الأوسط ويمكن أن يحدث شيء قريبا

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن احتمالية توجيه إسرائيل ضربة عسكرية لإيران، قائلا: «لا أريد القول إن الضربة الإسرائيلية على إيران وشيكة؛ لكنها تبدو كأمر قد يحدث بالفعل».

واعترف خلال مؤتمر صحفي، مساء الخميس، بوجود احتمال لنشوب صراع كبير في المنطقة، قائلا: «نأمل ألا ينشب صراع كبير في المنطقة، ولكن هناك احتمال لنشوب صراع كبير في المنطقة، ويمكن أن يحدث شيء قريبا».

وجدد تأكيده بشأن احتمالية الهجوم الإسرائيلي: «لا أقول إن هجوما إسرائيليا على إيران وشيك؛ لكنه قوي ومحتمل».

وأشار إلى استمرار الولايات المتحدة في إجراء محادثات «جيدة مع إيران»، مشددا على الموقف الأمريكي الثابت بأن «طهران لا يمكنها امتلاك سلاح نووي».

وربط أي عمل عسكري بمسار المفاوضات مع طهران، قائلا: «لا أريد أن توجه إسرائيل ضربة لإيران طالما هناك اتفاق.. أريد التوصل لاتفاق مع إيران ونحن قريبون للغاية».

واختتم معلنا رغبته في نجاح المفاوضات الأمريكية-الإيرانية وتجنب الصراع، متابعا: «أريد أن تكون إيران ناجحة، أود تجنب الصراع مع إيران، وعلى إيران أن تقدم تنازلات».