رئيس السلطة الفلسطينية يرحب بإعلان وزير الخارجية البرتغالي الاعتراف بدولة فلسطين المستقلة وذات السيادة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

- أبو مازن: اعتراف البرتغال بالدولة الفلسطينية خطوة هامة على طريق تحقيق السلام

رحب رئيس دولة فلسطين محمود عباس، بإعلان وزير الخارجية البرتغالي باولو رانجيل، مساء اليوم الأحد، اعتراف البرتغال رسميا بدولة فلسطين المستقلة وذات السيادة.

وأشاد سيادته باعتراف البرتغال بدولة فلسطين المستقلة، مؤكدا أنها تشكل خطوة هامة وضرورية على طريق تحقيق السلام العادل والدائم وفق قرارات الشرعية الدولية.

وأكد الرئيس أن اعتراف البرتغال بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره ونيل حريته وتجسيد استقلاله سيفتح المجال أمام تنفيذ حل الدولتين، لتعيش دولة فلسطين إلى جانب دولة إسرائيل بأمن وسلام وحسن جوار.

وشدد الرئيس على أن الأولوية اليوم هي لوقف إطلاق النار، وإدخال المساعدات، والإفراج عن جميع الرهائن والأسرى، والانسحاب الإسرائيلي الكامل من قطاع غزة، وتولي دولة فلسطين مسؤولياتها كاملة، والذهاب إلى التعافي وإعادة الاعمار، ووقف الاستيطان وإرهاب المستوطنين، بحسب وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا".

وجدد سيادته التأكيد على جميع الالتزامات والإصلاحات التي تعهدت بها دولة فلسطين.



