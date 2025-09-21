مهرجان هولندا لأفلام الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يكشف عن برنامج دورته السادسة

كشف مهرجان هولندا لأفلام الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENA) عن برنامج أفلام دورته السادسة، المقرر إقامتها في الفترة من 25 إلى 28 سبتمبر الجاري في مدينة لاهاي.

يسعى المهرجان من خلال اختياراته إلى فتح آفاق جديدة للنقاش حول قضايا الهوية والحرية والمنفى والعدالة والتنوع الثقافي وعرض إنتاج سينمائي مستقل يعبّر عن واقع المنطقة بأصالة وبمعزل عن الصور النمطية مع تقديم أفلام تعالج قضايا معاصرة وتلامس هموم الإنسان من خلال برنامجه السينمائي المختار.

مسابقة الأفلام الروائية الطويلة:

ـ هوبال | عبد العزيز الشلاحي | السعودية:

تدور أحداث الفيلم في تسعينيات القرن الماضي بعد حرب الخليج، حيث تعيش عائلة بدوية في عزلة تامة في الصحراء السعودية تحت قيادة الجد الذي يؤمن بأن نهاية العالم وشيكة. تهدد تعاليمه الصارمة واستقرار العائلة عندما يظهر مرض معدٍ، مما يثير صراعات داخلية بين الطاعة والقلق، لتبرز الأم كصوت مفعم بالأمل والحياة. "هوبال" هو حكاية صراع بين الخوف والرغبة في البقاء، بين ماضٍ مهيمن وحاضر يطالب بالحرية.

ـ أناشيد آدم | عدي رشيد | العراق:

في صيف عام 1946، وبأوامر صارمة من والدهما، يُجبر آدم على مرافقة شقيقه الأصغر علي لمشاهدة غسل جثمان جدهما - وهو طقس تُستبعد منه أختهما إيمان لمجرد كونها فتاة، أمام هذا المشهد المروّع، يتخذ آدم قرارًا متحديًا للزمن: يرفض أن يكبر، ويتوقف جسده عن الشيخوخة يثير هذا التحول الغريب الشك والخوف بين أهالي القرية، الذين يبدأون بالهمس عن لعنة أصابته. بينما يشهد شقيقه علي تقدمه في العمر، يرى أن آدم يجب أن يُعزل. لكن إيمان، إلى جانب أنكي الراعي وصديق آدم الوفي منذ الطفولة، تنظران إلى حالته كهدية نادرة تحفظ نقاء البراءة وصفاء الروح. تدور الأحداث وسط رمال العراق الحارقة وواحاتها الساحرة، لتروي حكاية آسرة تمزج بين الجمال والحزن.

ـ إلى أرض مجهولة | مهدي فليفل | فلسطين:

في أزقة أثينا الخلفية، يعيش الشابان الفلسطينيان شاتيلا ورضا في حالة ضياع بعد فرارهما من مخيم لاجئين في لبنان ومن دون أوراق ثبوتية أو مال، لا تتوفر أمامهما سوى خيارات محدودة للبقاء، تتمثل في الاحتيال وارتكاب جرائم صغيرة. بينما ينغمس شاتيلا في عالم الخداع بلا تردد، يصارع رضا صراعًا داخليًا بين الإدمان والشعور بالذنب. يطل بصيص أمل حين يلتقيان بمالك، الفتى الذي يؤمن بأن خالته سترسل له المال ليعبر البحر إلى إيطاليا، بمزج بين الأسلوبين الروائي والتسجيلي، يقدم الفيلم تصويرًا حساسًا لواقع المنفى، حيث يسود عدم اليقين ويظل البقاء هو اليقين الوحيد.

ـ سيرة أهل الضي | كريم الشناوي | مصر:

يتتبع الفيلم قصة ضي، الفتى النوبي ذي الأربعة عشر ربيعًا المصاب بالمهق، والذي يمتلك صوتًا مميزًا لكنه يواجه التمييز والمعاناة بسبب مظهره المختلف. بعد أن تخلّى عنه والده وتعرض للتنمر، ينطلق مع عائلته في رحلة من أسوان إلى القاهرة ليخوض تجربة أداء في برنامج "ذا فويس"، مستلهمًا حلمه من مثله الأعلى محمد منير. أثناء الرحلة، يواجهون السرقة والفقد والمطاردة الأمنية وسط أحكام المجتمع المسبقة. لكن بفضل دعم غرباء طيبين وإصراره القوي، يسعى ضي للوصول إلى المسرح وتحقيق حلمه. يستكشف الفيلم الهوية والصمود والأمل، ويثبت القوة التحويلية للموسيقى وصلابة المجتمعات المهمشة.

ـ 196 متر | شكيب بندياب | الجزائر:

في قلب حي شعبي بالجزائر، تُختطف فتاة صغيرة في ظروف غامضة، لتبدأ سباقًا محمومًا مع الزمن. المفتش سامي، بمساعدة الأخصائية النفسية دنيا، يسابقان الساعات للعثور على الطفلة قبل انقضاء مهلة الـ 48 ساعة الحاسمة — وهي الفترة التي نادرًا ما يُعثر بعدها على الضحايا أحياء. مستوحى من أحداث واقعية، ينسج الفيلم سردًا مشوقًا وغنيًا نفسيًا يستكشف جراحًا دفينة وعنفًا متوارثًا داخل المجتمع. حاز الفيلم على الجائزة الكبرى في مهرجان رود آيلاند الدولي للأفلام بالولايات المتحدة، ومثّل الجزائر ضمن القائمة الطويلة لجائزة أفضل فيلم دولي في الدورة الـ97 للأوسكار.

ـ الجرح | سلوى الكوني | المغرب:

تحاول ليلى، شابة مغربية في بداية مسيرتها المهنية، الموازنة بين طموحاتها الشخصية والقيود المفروضة على النساء في مجتمع يعتبر التقاليد "أمرًا طبيعيًا". يقدّم الفيلم تصويرًا دقيقًا وواقعيًا للتحديات اليومية التي تواجهها ليلى، مطروحًا أسئلة حول الحرية والاختيار ومكانة المرأة في مجتمع لا يزال يعيد إنتاج القيود ذاتها باسم الثقافة والعادات.



مسابقة الأفلام القصيرة:

ـ برتقالة من يافا | محمد المغني | فلسطين:

ينطلق محمد، شاب فلسطيني، في رحلة متوترة لعبور حاجز إسرائيلي مستخدمًا بطاقة إقامة مؤقتة في بولندا. بعد أن رفضه سائقون آخرون، يعرض عليه سائق التاكسي حسن النية، فاروق، نقله. لكنهما سرعان ما يواجهان مشكلة خطيرة عندما يكتشف الجنود الإسرائيليون محاولة محمد الفاشلة السابقة للعبور. يوثق الفيلم بعمق الواقع القمعي للحياة تحت الاحتلال والتكاليف الشخصية الباهظة المترتبة عليه.

ـ فزاعات المنطقة الحمراء | جلال الدين فايز | تونس:

يروي الفيلم قصة الفنان جلال، الذي دفن حلم طفولته تحت ثقل التقاليد والقيود الاجتماعية. بعد سنوات، يعود إلى مسقط رأسه في جبال سمامة حاملاً رغبة متجددة في الإبداع. هناك يلتقي بالرسامة العصامية زينب، التي لم تتخلّ عن فنها رغم رفض عائلتها وقسوة واقعها، وهي امرأة اختارت أن تصغي إلى صوتها الداخلي بدلاً من الاستسلام للصمت، محافظة على النور في داخلها. إلى جانب أطفال الجبل، الذين تعكس عيونهم البراءة والدهشة، ينطلق جلال في رحلة جديدة تبحث ليس فقط عن الفن، بل عن المعنى والأمل وإمكانية استعادة الحلم في مكان يبدو فيه الحلم نفسه فعل مقاومة. إنه فيلم عن فن يولد من الهامش وأحلام تُروى بأصوات من عاشوها.

ـ انصراف | جوهر العامري | السعودية:

في أعقاب فقدان أقرب صديقة لها، تُجبر فتاة مراهقة على مواجهة حزنها مباشرة عندما يُفرض عليها حضور محاضرة.