إخماد حريق بعقار مهجور بالإسكندرية دون إصابات

سيطرت قوات تابعة لإدارة الحماية المدنية في الإسكندرية، الجمعة، على حريق نشب في عقار قديم ومهجور، خالِ من السكان، كائن في حارة كريم المتفرعة من شارع وكالة الليمون، دائرة قسم شرطة الجمرك، دون خسائر بشرية.

وتلقت شرطة الإسكندرية بقيادة اللواء محمد الشريف، إخطارًا من قسم شرطة الجمرك غرب المحافظة، بالحريق.



وبانتقال قوات رفقة وحدة التدخل السريع، ورئيس حي الجمرك المهندسة سحر شعبان، إلى مقر الحريق وفحصه، تبين أن تراكم القمامة على سطح العقار ساعد على اشتعال النيران في المخلفات.

تم اتخاذ الإجراءات التأمينية اللازمة للمارة من المواطنين عقب تحرير محضر بالواقعة، تمهيدًا للعرض على النيابة العامة؛ لتباشر التحقيق.