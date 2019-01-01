الجيش الليبي: مقتل عدد كبير من المرتزقة في هجوم جوي على غريان

أعلن الجيش الوطني الليبي، شن هجمات جوية على مدينة غريان جنوب غرب العاصمة طرابلس.

جاء ذلك في بيان نشره المركز الاعلامي لغرفة عمليات الكرامة التابع للجيش على صفحته على موقع "فيسبوك" اليوم الجمعة.

وقال البيان: "من بين الضربات الدقيقة للقوات الجوية الليلة البارحة استهداف مايعرف بمعسكر ابو معاذ بغريان ويتمركز به عدد من المرتزقة التشادية الذين أحضرهم الميليشياوي مهرب الوقود أسامة الجويلي وأدت إلى قتل عدد كبير منهم جاري الآن دفنهم في مقبرة جماعية بحسب مصدرنا".

ويأتي ذلك في إطار القتال الدائر منذ الرابع من شهر أبريل الماضي بين الجيش الليبي الذي يسعى إلى السيطرة على طرابلس والقوات التابعة لحكومة الوفاق.