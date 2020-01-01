رئيس وزراء باكستان يحث المجتمع الدولي لمنع مجزرة المسلمين في جامو وكشمير

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حث رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان المجتمع الدولي، اليوم السبت، على منع حدوث مجزرة هندية ضد المسلمين في جامو وكشمير، مثل مذبحة سريبرينيتشا تعرف باسم الإبادة الجماعية التي شهدتها البوسنة والهرسك في يوليو 1995 وراح ضحيتها حوالى 8 آلاف شخص من المسلمين.

وذكرت وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية، أن عمران خان أعرب عن قلقه البالغ حيال حدوث مجزرة المسلمين في جامو وكشمير متشابها بمذبحة سربرنيتشا،مشددا على أنه هذه مسؤولية المجتمع الدولي لعدم تكرار التاريخ.

وأشار إلى القيود والحصار العسكري الذي فرضته الهند على الكشميريين منذ الخامس من أغسطس العام الماضي، وقال إنه نحو 800 ألف جندي هندي حاصروا 8 ملايين من الشعب الكشميري.

من جانبه، قال وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود بأن القتل الجاري في جامو وكشمير الت يتحت سيطر الهند وفي فلسطين يتشابه بشكل مرعب بمذبحة سربرنيتشا.

وأكد وزير الخارجية الباكستاني أن المجتمع الدولي عليه مسؤولية مشتركة لضمان عدم تكرار التاريخ، وصرح وزير الخارجية الباكستاني بشكل قاطع أنه ليس هناك أي سؤال عن الاعتراف بإسرائيل، وليس هناك أي تغيير في موقف حول قبول القدس الشريف كعاصمة فلسطين.