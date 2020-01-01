السعودية تسجل 2779 إصابة جديدة بفيروس كورونا و42 وفاة

أعلنت وزارة الصحة السعودية عن تسجيل 2779 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 232 ألفًا و259 في البلاد.

وأشارت «الصحة السعودية» عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، اليوم الأحد، إلى تسجيل 42 وفاة جديدة بالفيروس؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 2223.

ولفتت الوزارة إلى تسجيل 1742 حالة تعافي جديدة، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليصل العدد الإجمالي لمن تماثلوا للشفاء من «كوفيد – 19» إلى 167 ألفًا و138.

ووصل العدد الإجمالي للوفيات حول العالم؛ بسبب فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»، اليوم الأحد، إلى أكثر من 560 ألف حالة وفاة، فيما بلغت عدد الإصابات بالفيروس أكثر من 12 مليون إصابة.