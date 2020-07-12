بيونج يانج تحذر بريطانيا من «دفع الثمن» بسبب فرض عقوبات على منظمتين كوريتين شماليتين

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

حذرت كوريا الشمالية بريطانيا من أنها "ستدفع الثمن" بسبب فرض عقوبات على منظمتين كوريتين شماليتين، طبقا لما ذكرته شبكة "كيه.بي.إس.وورلد" الإذاعية الكورية الجنوبية اليوم الأحد.

وكانت بريطانيا قد فرضت الأسبوع الماضي عقوبات على 49 فردا ومنظمة في دول مثل روسيا والسعودية وميانمار وكوريا الشمالية بسبب "انتهاكات سيئة السمعة لحقوق الإنسان".

واستهدفت العقوبات وزارة أمن الدولة في كوريا الشمالية، بالإضافة إلى مكتب الإصلاحية.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الكورية الشمالية أمس السبت إن بريطانيا، دمية الولايات المتحدة، ارتكبت استفزازا باستهداف المنظمتين الكوريتين الشماليتين بالعقوبات.

وفي تقرير نقلته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، ذكر المتحدث أن بريطانيا حددت المنظمتين، استنادا إلى "تلفيقات" قدمها منشقون كوريون شماليون.

وأضاف المتحدث أن كوريا الشمالية تدين بحزم وترفض فرض المملكة المتحدة عقوبات على المنظمتين وتصف ذلك بأنه تدخل صارخ في الشؤون الداخلية لبيونج يانج.