 الكويت: شفاء 649 حالة مصابة بكورونا.. والإجمالي 44 ألفا و610 أشخاص - بوابة الشروق
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الكويت: شفاء 649 حالة مصابة بكورونا.. والإجمالي 44 ألفا و610 أشخاص

الكويت - أ ش أ:
نشر في: الأحد 12 يوليه 2020 - 9:46 ص | آخر تحديث: الأحد 12 يوليه 2020 - 9:46 ص

أعلن وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح، اليوم الأحد، شفاء 649 حالة من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 44 ألفا و610 حالات.

وأضاف وزير الصحة الكويتي -في بيان صحفي- أن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية، أثبتت شفاء الحالات الـ649 من فيروس كورونا، مشيرا إلى أنه سيتم نقلهم إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس، تمهيدا لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين.

وكان وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح، قد أعلن أمس السبت، شفاء 747 حالة من المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد حتى يوم أمس إلى 43 ألفا و961 متعافيا.


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