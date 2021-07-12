منصة «شغلني» تنظم الملتقى السادس للتوظيف بالجريك كامبس

أعلنت منصة "شغلني" انطلاق الملتقى السادس للتوظيف يوم ٣١ يوليو بمبنى الجريك كامبس، بوسط البلد.

ويتيح الملتقى السادس للتوظيف 10 آلاف فرصة عمل للشباب، مقدمة من حوالي ٣٠ شركة من كبرى الشركات العاملة بالسوق، وتتنوع فرص العمل لتشمل مجال العقارات، السيارات، الأغذية، الاتصالات والمدفوعات الإلكترونية، والتصنيع.

وقال عمر خليفة، الرئيس التنفيذي لمنصة "شغلني"، إن ملتقى شغلني السادس للتوظيف يعتبر فرصة لراغبي العمل للوصول للمؤسسات والحصول على وظيفة مناسبة، حيث نحرص دائما على دعم مجهودات الدولة، في توفير فرص عمل للشباب وتحقيق المعادلة بين ما تحتاجه السوق من وظائف وماهو متاح من العمالة.

وأوضح أن ملتقى شغلني يتمتع بثقة كبيرة من كافة الأطراف في عملية التوظيف متمثلة في الشركات والشباب، بدليل تزايد أعداد المشاركين في كل ملتقى.

ويعد موقع شغلني أول موقع توظيف يسمح بإجراء مقابلات مع الباحثين عن عمل عبر شبكة الإنترنت؛ للتيسير على كل محافظات الجمهورية دون الحاجة للذهاب لجهة العمل، ويتيح الآلاف من فرص العمل لحملة المؤهلات المتوسطة والحرفيين والفنيين وأيضاً بعض الفرص لأصحاب المؤهلات العليا.