ألمانيا: 20% من مشتري تذكرة النقل المخفضة لم يستخدموا وسائل النقل العام من قبل

كشفت نتائج استطلاع للرأي في ألمانيا أن التذكرة المخفضة لوسائل النقل العام فئة الـ9 يورو اجتذبت عددا كبيرا من الأشخاص الذين لم يستخدموا وسائل النقل العام من قبل أبدا أو نادرا ما كانوا يستخدمونها.

وأعلن اتحاد شركات النقل الألمانية، الإثنين، أن نحو 20% من مشتري هذه التذكرة لم يكونوا قد استخدموا وسائل النقل العام على الإطلاق تقريبا.

يذكر أن الاتحاد يقوم بالتعاون مع شركة السكك الحديدية "دويتشه بان" أسبوعيا باستطلاع رأي نحو 6000 مستهلك عن التذكرة المخفضة. وبعض الأسئلة يتم توجيهها حصريا لحاملي التذكرة الاستثنائية.

وأوضحت نتائج الاستطلاع أن 25% من المسافرين قالوا إن التذكرة المخفضة جعلتهم يقومون برحلات ما كان من الممكن القيام بها لولا هذا العرض، وقال الرئيس التنفيذي للاتحاد أوليفر فولف " يجب تتبع هذه الزيادة الملحوظة بشكل نقدي مع وضع حماية المناخ وأحمال النظام في الاعتبار".

وأظهرت نتائج الاستطلاع أن 6% من الرحلات كان من الممكن القيام بها لكن بوسيلة مواصلات أخرى من غير وسائل النقل العام مثل السيارة في أكثر من 50% من هذه الرحلات.

يذكر أن هذه التذكرة المخفضة وقيمتها الشهرية 9 يورو تتيح للركاب التنقل في كل أنحاء ألمانيا على متن وسائل النقل العام في شهور يونيو ويوليو وأغسطس من العام الحالي.

وقال فولف إن عدد مشتري هذه التذكرة المخفضة وصل إلى أكثر من 30 مليون شخص في يونيو الماضي، وتوقع أن يصل عدد مشتريها في الشهر الجاري إلى نفس المستوى.