رئيس أركان إسرائيل: المعركة مع إيران لم تنته ونعود للتركيز على غزة

اعتبر رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير، مساء الثلاثاء، أن المعركة مع إيران لم تنته، وأعلن استئناف التركيز على قطاع غزة.

جاء ذلك خلال تقييم للوضع عقده زامير مع أعضاء منتدى هيئة الأركان، بعد بدء وقف إطلاق النار مع إيران، وفق بيان للجيش على "إكس".

زامير قال: "أنهينا مرحلة مهمة، لكن المعركة مع إيران لم تنته".

وفي 13 يونيو الجاري، شنت إسرائيل بدعم أمريكي عدوانا على إيران استمر 12 يوما، شمل مواقع عسكرية ونووية ومنشآت مدنية واغتيال قادة عسكريين وعلماء نوويين، وأسفر عن 606 قتلى و5 آلاف و332 مصابا، وفق وزارة الصحة الإيرانية.

وردت إيران باستهداف مقرات عسكرية واستخبارية إسرائيلية بصواريخ باليستية وطائرات مسيّرة، اخترق عدد كبير منها منظومات الدفاع، ما خلف دمارا وذعرا غير مسبوقين، فضلا عن 28 قتيلا و3 آلاف و238 جريحا، حسب وزارة الصحة وإعلام عبري.

ومع رد إيران الصاروخي على إسرائيل وتكبيدها خسائر كبيرة، هاجمت الولايات المتحدة منشآت نووية بإيران مدعية "نهاية" برنامجها النووي، فردت طهران بقصف قاعدة "العديد" العسكرية الأمريكية بقطر، ثم أعلنت واشنطن في 24 يونيو وقفا لإطلاق النار بين تل أبيب وطهران.

وتابع زامير: "أعدنا مشروع إيران النووي سنوات إلى الوراء، وكذلك مشروع صواريخها"، وفق ادعائه.

في المقابل، شدد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، الثلاثاء، على أن إسرائيل فشلت في تحقيق أهداف عدوانها على بلاده.

وختم زامير بقوله: "الآن يعود التركيز إلى غزة لإعادة المختطفين (الأسرى الإسرائيليين) والقضاء على (حركة) حماس".

وطيلة عدوانها على إيران، استمرت إسرائيل في ارتكاب جرائم إبادة جماعية بحق المواطنين الفلسطينيين، لاسيما في قطاع غزة.

ومنذ 7 أكتوبر 2023 تشن إسرائيل حرب إبادة جماعية بغزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة، بدعم أمريكي، نحو 188 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم أطفال.

ومنذ عقود تحتل إسرائيل أراضي في فلسطين وسوريا ولبنان، وترفض الانسحاب منها وقيام دولة فلسطينية مستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود ما قبل حرب 1967.



