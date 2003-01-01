أفاد استطلاع للرأي بأن أكثر من نصف الجمهوريين قالوا إنهم لن يصوتوا للرئيس السابق دونالد ترامب إذا كان مرشحا في الانتخابات التمهيدية الرئاسية لعام 2024.

ووفقا لاستطلاع أجرته New York Times بالتعاون مع Siena College، قال حوالي 49٪ من الناخبين الجمهوريين الذين شملهم الاستطلاع إنهم سيصوتون لترامب في الانتخابات التمهيدية الرئاسية.

ومن بين الناخبين الجمهوريين الذين تقل أعمارهم عن 35 عاما، قال 64٪ إنهم لن يصوتوا لترامب في الانتخابات التمهيدية الرئاسية.

وردا على سؤال عن تصرفات ترامب حول انتخابات 2020، أفاد 75٪ من الناخبين الجمهوريين في الانتخابات التمهيدية بأنه كان يمارس حقه في خوض الانتخابات، بينما قال 19٪ فقط إنه ذهب إلى حد تهديد الديمقراطية الأمريكية.

وكانت صحيفة "نيويورك بوست" قد أفادت قبل أيام، بأن ترامب سيعلن خلال الأشهر المقبلة نيته الترشح للانتخابات الرئاسية المزمعة عام 2024.

كما ذكرت شبكة "سي إن إن" في منتصف يونيو الماضي، نقلا عن مصادر مطلعة، أن ترامب كان يفكر في الترشح للرئاسة قبل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس في نوفمبر 2022.

من المقرر إجراء الانتخابات النصفية الأمريكية في نوفمبر المقبل، حيث يتم انتخاب جميع أعضاء مجلس النواب وبعض أعضاء مجلس الشيوخ، فيما ستُجرى الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة في عام 2024.