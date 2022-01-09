كرواتيا: تطبيق استخدام اليورو اعتبارا من يناير

تبدأ كرواتيا في تطبيق استخدام اليورو اعتبارا من يناير 2023، بعد استكمال الخطوات القانونية النهائية في بروكسل اليوم الثلاثاء، لاعتماد العملة الموحدة للاتحاد الأوروبي.

ورغم "التحديات القوية للغاية" المتمثلة في ارتفاع معدل التضخم، وتعثر النمو الاقتصادي، أعرب وزير المالية الكرواتي زدرافكو ماريتش عن سعادته لتحول بلاده إلى اليورو.

واجتمع وزراء مالية الاتحاد الأوروبي في بروكسل من أجل التوقيع النهائي على ثلاثة قوانين لقبول كرواتيا في منطقة اليورو، وهي مجموعة من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي التي تستخدم العملة الموحدة.

ويأتي دخول كرواتيا في منطقة اليورو بدعم من المفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي بعد أن استوفت البلاد معايير التقارب الرئيسية، وهي أول دولة يتم قبولها في منطقة العملة الموحدة منذ انضمام ليتوانيا في عام 2015.

وتلتزم الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الذي يضم 27 عضوا باستخدام اليورو، ولكن الأمر يتطلب نسبة عجز حكومي منخفض، إلى جانب استقرار التضخم وأسعار الصرف بين عملاتها الوطنية واليورو.

يشار إلى أن الدنمارك، العضو في التكتل قبل توقيع المعاهدة الأوروبية التي وضعت أساس اليورو في عام 1992، هي الدولة الوحيدة التي ضمنت الحق في الاحتفاظ بعملتها، الكرون.

ويوسع قبول كرواتيا منطقة اليورو إلى 20 عضوا، لكنه يأتي في أعقاب انخفاض الدعم الحكومي في البلاد، حيث يخشى الشعب ارتفاع الأسعار نتيجة لذلك.