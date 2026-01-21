الرئيس الكوري الجنوبي يأمل في تعزيز التعاون الاقتصادي مع اليابان

أعرب رئيس كوريا الجنوبية لي جاي ميونج، اليوم الأربعاء، عن اعتزامه تعزيز التعاون الاقتصادي مع اليابان مع إبقاء المسائل الإقليمية والتاريخية الثنائية تحت الإدارة.

وفي مؤتمره الصحفي بمناسبة رأس السنة، قال لي إن إلغاء الاتفاقيات السابقة بين سول وطوكيو بشأن العمل البحري، وما يطلق عليهن نساء المتعة، اللائي عملن كبائعات هوى للقوات اليابانية قبل وخلال الحرب العالمية الثانية يمكن أن يضعف الثقة الدولية، بحسب وكالة أنباء جيجي برس اليابانية.

وأكد الرئيس أن المشاكل الثنائية قد تكون مفيدة لتوحيد الرأي العام، لكنه قال إن مثل هذا التركيز لن يخدم المصالح الوطنية.