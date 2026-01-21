المفوضية الأوروبية تعتزم إلغاء توصيلات دي إس إل بحلول 2035

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

اقترحت المفوضية الأوروبية استبدال توصيلات إنترنت حديثة بتوصيلات خط المشترك الرقمي "دي إس إل" القديمة في الاتحاد الأوروبي، بحلول عام 2035 على أقصى تقدير في إطار إصلاح بالسوق.

وشددت المفوضية على أن المستهلكين لا يجب أن يتضرروا بسبب استبدال توصيلات "دي إس إل" ويحب أن يكونوا قادرين على الاعتماد على خدمة إنترنت مستمرة.

وسيتم عمل استثناءات في الأماكن التي تظل فيها خطوط النحاس أفضل حل، عندما يكون وضع كابلات الألياف الضوئية مكلفا للغاية، على سبيل المثال.

وطرحت المفوضية، في إطار الإصلاح المقترح، إجراءات لضمان تغطية أفضل لشبكة الجيل الخامس في الاتحاد الأوروبي.

ومن المقرر أن يكون تخصيص الترددات لشركات الاتصالات منسقا في شتى أرجاء الاتحاد الأوروبي ومن المقرر أن تصبح هذه التخصيصات دائمة لتمنح الشركات المشغلة مزيدا من الأمن في التخطيط.

وتأمل المفوضية أيضا في جذب المزيد من الاستثمارات في التوسع في شبكات الهواتف المحمولة.