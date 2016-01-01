نواب حزب المحافظين يبدأون التصويت لاختيار خليفة جونسون الأربعاء

يصوت نواب حزب المحافظين، في مجلس العموم البريطاني، غد الأربعاء، لاختيار بديل لرئيس الوزراء المستقيل بوريس جونسون، زعيماً لحزب المحافظين ورئيساً جديداً للوزراء.

وقال السير جراهام برادي، رئيس لجنة 1922 لنواب حزب المحافظين - وهي اللجنة الخاصة باختيار رئيس وزراء بريطانيا - إن الترشيحات ستفتح وتنتهي يوم غد الثلاثاء، بحسب صحيفة (ايفيننج ستاندارد) البريطانية.

وقال برادي إن الاقتراع الأول لنواب المحافظين سيجرى يوم الأربعاء مع إجراء تصويت ثان يوم الخميس.

ويحتاج كل مرشح إلى 20 ترشيحًا على الأقل من زملائه في البرلمان من حزب المحافظين لوضعه في الاقتراع الأول - وهو رقم أعلى مما كان عليه في المنافسات السابقة.

يأتي ذلك بعد أن حذر ساجيد جافيد، أحد المتنافسين على المنصب، من أن المحافظين يواجهون "النسيان الانتخابي" إذا لم يتغيروا.

وقال وزير الصحة السابق، الذي أطلق محاولته لشغل منصب رئيس الوزراء يوم الإثنين، "على مدى العامين الماضيين، تراجعت سمعتنا في معظم الأساسيات. يعتقد الكثير من الناس الآن أن حزب العمال أفضل للحكم. البعض منهم يقول إن العمال أكثر كفاءة وأكثر احتمالا لخفض الضرائب".

وحتى الآن تقدم 11 نائبا من حزب المحافظين إلى المنصب الأعلى بعد استقالة بوريس جونسون الأسبوع الماضي - مع إحتمال إنضمام وزيرة الداخلية بريتي باتيل للسباق.

في وقت سابق، انضمت ليز تروس إلى هذه الموقعة، وتعهدت بخفض الضرائب "من اليوم الأول".