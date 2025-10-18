عرض الكتالوج يأخذ الجمهور في رحلة بصرية بين الحلم والكابوس ضمن فعاليات مهرجان دي - كاف

يواصل مهرجان وسط البلد للفنون المعاصرة (دي-كاف) فعاليات دورته الثالثة عشرة، إذ قدَّم أمس الجمعة، العرض الفني المميز "الكتالوج" للفنان عمر غايات (مصر/ سويسرا)، على مسرح الفلكي بوسط البلد.

وأخذ العرض جمهوره في رحلة بصرية وذهنية بين الحلم والكابوس، تتكشف خلالها العوالم الداخلية في ثلاثة فصول متتابعة: "الجنة، والمطهر، والجحيم".

ويستجوب "الكتالوج"، من خلال استعارة فنية تجمع بين البساطة والاستفزاز، هشاشة المجتمعات المعاصرة في زمن الاستقطاب وتصاعد الصراعات، كاشفًا كيف يُفني البشر بعضهم البعض بسبب القصص المتخيلة داخل عقولهم.

يذكر أن العمل من فكرة وإخراج: عمر غايات، تصميم رقصات: إيما موراي، دراماتورج: نويمي شتيفن، أداء: إيما موري، جيولين شتوبلي، ماريا ريبيكا ساوتر، ماريا دياماندت، صوفيا زامبرانو أوليفاريس، وشبلي الأبو، وهو إنتاج مشترك بين دامبفتسنترالي برن ومهرجان دي-كاف.

يُذكر أن مهرجان دي-كاف، الذي انطلق في 1 أكتوبر ويستمر حتى 26 أكتوبر الجاري، يقدم على مدار أيامه أكثر من 34 عرضًا من الفنون الأدائية وفنون الميديا الحديثة والموسيقى، بجانب فعاليات خاصة، بمشاركة 130 فنانًا وفنيًا ومدربًا من 18 دولة حول العالم.