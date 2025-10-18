مصرع 3 عمال في بيارة صرف صحي والبحث عن رابع بشمال سيناء

لقي 3 عاملين في الصرف الصحي مصرعهم، وفقد شخص رابع، وذلك إثر سقوطهم في بيارة صرف صحي بمدينة العريش بشمال سيناء.

وتلقت الجهات المختصة بشمال سيناء، إخطار يفيد باختفاء 4 من العاملين داخل بيارة صرف صحي في حي الضاحية بمدينة العريش، وجرى الدفع بفرق الإنقاذ والدفاع المدني لموقع البلاغ.

كما تم العثور على جثث 3 أفراد غرقى، وهم "ص.م.ع، 50 عامًا من العريش، وج.س.ع، 44 عامًا من الفيوم، وم.ع.ع، 39 عامًا من العريش".

وأضاف المصدر، أنه جارٍ البحث عن الشخص الرابع المفقود داخل الموقع ويدعى "ع.س.ح، 37 عامًا من قنا".

وجرى نقل الجثامين الثلاثة إلى مستشفى العريش العام، وإخطار جهات التحقيق بالواقعة للكشف عن ملابسات الحادث.