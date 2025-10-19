وزير الخارجية الباكستاني يرحب باتفاق وقف إطلاق النار مع أفغانستان

رحب نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق دار، باتفاق وقف إطلاق النار بين بلاده وأفغانستان الذي تم التوصل إليه في الدوحة قبل ساعات قليلة، ووصفه بأنه "خطوة أولى في الاتجاه الصحيح".

وعبر إسحاق دار - في منشور على منصة "إكس" وفقا لقناة "جيو نيوز" الباكستانية في نسختها الإنجليزية اليوم الأحد - عن تطلع إسلام أباد إلى إنشاء آلية مراقبة ملموسة وقابلة للتحقق في الاجتماع القادم بين البلدين والمقرر أن تستضيفه تركيا؛ لمواجهة خطر الإرهاب المنطلق من الأراضي الأفغانية باتجاه باكستان.

وأكد إسحاق دار ضرورة بذل كل الجهود الممكنة لمنع سقوط المزيد من الخسائر في الأرواح، مثمنا جهود قطر وتركيا على دور الوساطة للتوصل إلى هذا الاتفاق.

تأتي هذه التطورات بعد ساعات قليلة من إعلان وزارة الخارجية القطرية أن باكستان وأفغانستان قد توصلتا إلى اتفاق لوقف فوري لإطلاق النار خلال المفاوضات التي عقدت في الدوحة.